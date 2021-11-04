Антивирусный препарат Молнупиравир разрабатывался как лекарство от гриппа, но показал свою эффективность против коронавируса.

Пандемия коронавируса в Украине набирает обороты – новые антирекорды фиксируются почти каждый день, а места в больницах быстро заканчиваются. Весь мир с нетерпением ожидает изобретения лекарства от коронавируса, ведь эффективного средства ещё нет.

К счастью, такое лекарство может появиться совсем скоро. Разработанный в США препарат молнупиравир эффективно борется с COVID-19 и снижает риск госпитализации у заболевших.

Молнупиравир от коронавируса: что известно

Молнупиравир разработан американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics. Препарат уже одобрен для использования в Великобритании. Сейчас молнупиравир проходит ускоренные клинические испытания.

Молнупиравир выпускается в форме капсул красного цвета. Наиболее эффективным средство считается в 1-5 дни заболевания. На стадии госпитализации молнупиравир почти не помогает. Поэтому его рекомендуется принимать в самом начале болезни.

Молнупиравир: эффективность от коронавируса

Несмотря на то, что препарат изначально разрабатывался как лекарство от гриппа, во время испытаний показал эффективность против коронавируса. Лекарство понижает риск смерти от коронавируса в два раза, снижает тяжесть течения заболевания и риск госпитализации.

Клинические испытания покажут насколько эффективным окажется препарат. Пока что проводятся эксперименты на добровольцах. Проверяется также эффективность лекарства для профилактики коронавируса.

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Автор: Екатерина Пулатова