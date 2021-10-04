Главный иммунолог США Энтони Фаучи назвал поразительными результаты последней стадии клинических испытаний экспериментального противовирусного препарата.

Американская компания Merck подала на регистрацию экспериментальный препарат "Молнупиравир" (Molnupiravir) от COVID-19, который США могут предоставить Украине.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Politico.

В 1 октября фармацевтическая компания объявила, что подала заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после успешных клинических испытаний с участием взрослых людей, имеющих высокий риск тяжелых последствий COVID-19.

Независимая комиссия, наблюдавшая за испытаниями, посоветовала преждевременно прекратить исследования из-за того, что препарат показал положительные результаты, и главный иммунолог и инфекционист США Энтони Фаучи назвал показатели "действительно впечатляющими".

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"Он снижает риск госпитализации или смерти среди людей, которые вскоре после заражения приняли этот медпрепарат", - сказал он.

Фаучи отметил, что в группе плацебо было восемь смертей и ни одной смерти в группе, члены которой принимали препарат.

В то же время он призвал американцев, которые сомневаются в целесообразности вакцинации против коронавирусной болезни, не полагаться на экспериментальное лекарство от Merck вместо иммунизации.

"Препарат снижает риск госпитализации и смертности на 50%. Вы знаете, как снизить риск на 100%? Не заражаться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по итогам визита президента Владимира Зеленского в США 31 августа - 2 сентября в пресс-службе Офиса главы государства сообщили, что Минздрав Украины и компания MSD обсуждают возможные поставки "Молнупиравира" - препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19, который находится на третьей стадии клинических испытаний.

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Автор: Виктория Токарева