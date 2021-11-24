В приоритете должны быть люди в возрасте от 40 лет и старше.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) рекомендовал странам Европейского союза вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса всем взрослым жителям. В приоритете люди в возрасте от 40 лет и старше.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеИнфекционист объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от коронавирусаECDC прежде всего рекомендует странам блока рассмотреть вопрос о дополнительной дозе вакцины для людей с ослабленной иммунной системой. Ревакцинацию советуют использовать и в качестве меры предосторожности для пожилых людей.

В то же время отмечается, что рекомендации ECDC, не являются обязательными для правительств стран ЕС, однако их используют для принятия решений в области политики здравоохранения.

Напомним, как писал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут начать прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19. По его словам, для того, чтобы вводить бустерную дозу, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Марта Гичко