Раньше министр говорил, что для третьей дозы надо более 50% вакцинированных.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут начать прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр рассказал во время встречи с журналистами.

"Когда мы говорим о том, что у нас 35% взрослого населения имеет по крайней мере одну дозу, говорить о бустере достаточно рано", - сказал министр.

По его словам, для того, чтобы вводить бустерную дозу, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как люди без теста или COVID-сертификата могут попасть в ТРЦ"Все страны, которые бустер ввели, у них процент вакцинированного населения более 70%. Они защитили население и переходят на укрепление", - пояснил глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что несколько раньше могут начать прививать бустерной дозой лиц, входящих в определенные группы риска.

Бустерная доза для украинцев: что известно

В середине октября Ляшко в интервью "Радио Свобода" заявил, что в Украине вероятнее всего будет бустерное (дополнительное) вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

"Скорее всего, будет. Но неизвестно, бустерное или повторно двойное вакцинирование. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ по крайней мере к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко.

5 ноября Ляшко сообщил журналистам, что введение бустерной дозы обсуждать можно тогда, когда в Украине будет более 50% вакцинированного населения.

Автор: Леся Лещенко