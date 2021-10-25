Ольга Голубовская отметила, что не всем украинцам нужна бустерная доза вакцины от коронавируса

Врач-инфекционист Ольга Голубовская высказалась относительно третей дозы вакцины от коронавируса. Она указала, что бустерная доза нужна будет пациентам с иммунодефицитом.

Об этом Голубовская рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, - ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк - ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит - это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", - объяснила инфекционист.

Читайте такжеВ больницах не хватает кислорода: ситуация в Чернигове и Херсонской области критическаяПри этом она указала, что остальным украинцам не нужна бустерная доза COVID-вакцины.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине планируют запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались против коронавируса.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в Украине будут рекомендовать определенным категориям граждан.

Автор: Анастасия Горбачева