Решение обосновано исследованием, в котором говорится о "повышенном риске побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда".

Власти Швеции, Дании и Норвегии приостановили и не рекомендовали использовать вакцину Moderna против COVID-19 для молодых людей из-за повышенного риска сердечного воспаления - очень редкого побочного эффекта, связанного с прививкой.

Швеция приостановила использование Moderna для реципиентов моложе 30 лет до 1 декабря, Дания заявила, что не будет предлагать эту вакцину лицам моложе 18 лет, а Норвегия призвала людей до 30 лет вакцинироваться Pfizer, передает AP News.

Ожидается, что о своем решении по этому поводу вскоре объявят также власти соседней Финляндии.

Скандинавские страны обосновали свое решение пока что неопубликованным исследованием, в котором говорится о "повышенном риске побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда", хотя отмечается, что этот побочный эффект встречается редко.

Читайте такжеСША рассказали о побочных эффектах третьей дозы COVID-вакцинПредварительную информацию о скандинавском исследовании отправили для оценки в комитет по побочным реакциям Европейского агентства лекарственных средств.

Вакцина Moderna против COVID-19 получила зеленый свет для использования во всех 27 странах Европейского союза для людей 18 лет и старше в январе 2021 года. В июле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало разрешить вакцинацию Moderna для несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Наиболее частыми побочными эффектами у молодых реципиентов, как и у взрослых, были боль в руках, головная боль и усталость.

В то же время регуляторы США и Европы предупредили, что вакцины Moderna и Pfizer, как предполагается, связаны с редкой реакцией у подростков и молодых людей - болью в груди и воспалением сердца.

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Автор: Катерина Комолова