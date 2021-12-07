Этот вариант стоит использовать, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации, говорят в ВОЗ.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса - это"крайняя мера".

Читайте такжеВо Франции начала действовать обязательная вакцинация от коронавируса для медиков (видео)Об этом он сказал во время брифинга.

"Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации", - сказал он.

Обязательная вакцинация от коронавируса

Тем временем в Британии медработникам, людям старше 50-ти лет и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки, поскольку это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение - подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу уже месяц колют в Израиле и планируют в многих других странах. Между тем Всемирная организация здравоохранения попросила страны отказаться от третьих доз до конца этого года.

В США федеральных служащих обязали вакцинироваться от коронавируса до 22 ноября. В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно скорее и не позднее 22 ноября".

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Автор: Марта Гичко