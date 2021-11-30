Нарушителей будет ждать штраф до 7,2 тысячи евро и нескольконедельное лишение свободы.

Власти Австрии подготовили законопроект, предусматривающий наказание для тех, кто откажется от обязательной вакцинации от коронавируса. Авторы инициативы предлагают штрафы в размере до 7,2 тысячи евро и даже нескольконедельное заключение.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Читайте такжеВрач раскрыл основные ошибки при COVID-19По данным газеты, в случае первого отказа от прививки против COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. После третьего отказа нарушителя предлагают штрафовать на 3,6 тысячи евро или лишить свободы на четыре недели.

В случае повторного отказа от вакцинации штраф может увеличиться до 7,2 тысячи евро.

Законопроект будет дорабатываться. В случае принятия закон вступит в силу с февраля 2022 года и будет действовать в течение трех лет.

Обязательная вакцинация от коронавируса

Во Франции вступила в силу обязательная вакцинация от коронавируса для медиков.

Тем временем в Британии медработникам, людям старше 50-ти лет и другим группам риска официально рекомендовали сделать третью дозу прививки, поскольку это поможет выработать лучший иммунитет перед зимним сезоном. Единственное предостережение - подождать хотя бы полгода после второй дозы. Третью, так называемую бустерную дозу, уже месяц колют в Израиле и планируют во многих других странах. Между тем Всемирная организация здравоохранения попросила страны отказаться от третьих доз до конца этого года.

В США федеральных служащих обязали вакцинироваться от коронавируса до 22 ноября. В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно скорее и не позднее 22 ноября".

Автор: Марта Гичко