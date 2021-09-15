В июле Байден заявил, что федеральные служащие должны сделать прививку или проходить регулярное тестирование на COVID-19.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что большинство федеральных служащих должно пройти полную вакцинацию от COVID-19 не позднее 22 ноября.

На прошлой неделе президент Байден подписал указ, обязывающий федеральных служащих, работающих в органах исполнительной власти, пройти полную вакцинацию. Указ предусматривает лишь несколько исключений.

В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать "оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно быстрее и не позднее 22 ноября".

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Обязательная вакцинация в США

В июле Байден заявил, что федеральные служащие должны сделать прививку или проходить регулярное тестирование на COVID-19, а также соблюдать другие правила, такие как обязательное ношение масок на рабочих местах и ограничение рабочих поездок.

Рост случаев госпитализации и смертей из-за COVID-19 в США, вызванный вариантом "Дельта", побудил администрацию занять более жесткую позицию в отношении вакцинации, которую она считает лучшим способом защитить экономику и положить конец пандемии.

Федеральные регулирующие органы также разрабатывают временный стандарт для более 80 млн сотрудников частного сектора, которые работают на предприятиях, насчитывающих более 100 сотрудников.

В четверг Байден также подписал указ об обязательной вакцинации для миллионов контракторов, которые работают на федеральное правительство, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая