Приказ о расширении этого перечня вступает в силу 9 декабря.

В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. Соответствующий приказ вступает в силу 9 декабря.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 ноября.

В перечень добавили работников предприятий, учреждений и организаций, которые:

относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

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"Обращаюсь к работникам указанных профессий, не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных", — отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, вакцинация от коронавируса была обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 ноября в Министерстве здравоохранения расширили перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. В него вошли работники стратегически важных предприятий.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко