Авторы доклада пришли к выводу, что первоначальная стратегия британских властей, направленная на достижение так называемого общего иммунитета, была большой ошибкой.

Группа британских парламентариев выпустила доклад, в котором признала действия правительства во главе с Борисом Джонсоном в самом начале пандемии коронавируса самым серьезным провалом в области общественного здоровья за всю историю страны.

Документ подготовлен двумя парламентскими комитетами - здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий, - в которые входят члены всех партий, представленных в парламенте.

Цель этого 150-страничного документа - дать оценку действиям властей и проанализировать причины самой высокой смертности от коронавируса в Западной Европе (порядка 150 тыс. человек).

Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант подчеркнул, что природа пандемии и скорость ее распространения застали весь мир врасплох, и невозможно было все сделать правильно.

"Опыт Британии в этой борьбе состоит как из больших достижений в ряде вопросов, так и из огромных ошибок. Извлечь уроки из тех и других - жизненно важно", - сказал Хант.

Авторы доклада пришли к выводу, что первоначальная стратегия британских властей, направленная на достижение так называемого стадного иммунитета, была большой ошибкой.

Кроме того, что она сама по себе оказалась провальной, она также привела к тому, что первый локдаун в стране был введен намного позже, чем того требовала ситуация, и привела к неоправданным человеческим жертвам.

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В докладе особо подчеркнуто, что в решениях правительство опиралось на мнение научных советников, а те в свою очередь исходили из опыта борьбы с эпидемией гриппа - когда упор делается на то, чтобы контролировать распространение вируса, а не на попытки полностью его остановить.

При этом, считают авторы, быстро стало понятно, что мир столкнулся с принципиально новым видом инфекции, и решения научного совета при британском правительстве вызывают серьезные вопросы.

В документе также отмечены и успешные шаги властей в борьбе с пандемией, в частности, программа всеобщей вакцинации, которая была быстро и успешно развернута.

Представитель Даунинг-стрит поблагодарил парламентариев за доклад и заявил, что в будущем году правительство проведет открытое общественное дознание по итогам борьбы с пандемией коронавируса.

Выводы доклада касаются ситуации в Англии. Решения правительств Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии не анализировались, сообщает Би-би-си.

Коронавирус в Британии

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Британии 31 января 2020 года, а первый общенациональный локдаун был объявлен лишь 23 марта, когда во многих странах уже давно действовал режим карантина.

Автор: Ирина Погорелая