Представители G20 ставят за цель, чтобы в течение следующих двух месяцев квота вакцинированных в мире достигла в среднем не менее 40%.

Министры финансов и здравоохранения 20 крупнейших экономик мира (G20) ставят за цель покрыть прививкой против коронавируса 70% населения мира до середины 2022 года.

При этом в течение следующих двух месяцев квота вакцинированных в мире должна достичь в среднем не менее 40%, отмечается в совместном коммюнике, распространенном накануне саммита "Большой двадцатки" в Риме, сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны принимать меры, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и устранить существующие ограничения в отношении поставок и финансирования", - говорится в документе.

Страны G20 договорились создать рабочую группу из представителей министерств финансов и здравоохранения, направленную на усиление глобального сотрудничества и более эффективное управление мировыми ресурсами.

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Расширить доступ бедных стран к вакцинации против COVID-19 призвал участников встречи и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он также напомнил лидерам "Большой двадцатки" о климатической катастрофе, к которой, по его мнению, приближается мир, а также о росте неравенства между людьми, которое сопровождает восстановления экономики после пандемии.

"Это аморально", - заявил генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствам от COVID-19 до сентября 2022 года нужны $23,4 млрд.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что мир рискует потерять трудно добытые успехи в борьбе с пандемией коронавируса из-за крайне заразного штамма "Дельта".

Отметим, что в Украине записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Тамара Отовская