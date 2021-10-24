Люди делают неверные выводы, считает эксперт и напоминает, что человечество смогло победить ряд болезней именно благодаря вакцинации.

Украинцы дезориентированы из-за информационного хаоса по поводу вакцинации, который появился в СМИ, а также в заявлениях политиков.

Об этом заявила эпидемиолог Татьяна Чумаченко, пишет "Украина 24".

Она отметила, что пока нет реальных причин для того, чтобы заболеваемость снижалась, поскольку люди не хотят вакцинироваться и соблюдать карантинные меры.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости. К сожалению, условия распространения вируса имеют место и, к сожалению, мы сейчас не видим, эпидемиологи по крайней мере не видят реальных причин к тому, чтобы заболеваемость снижалась. Люди по-прежнему не хотят вакцинироваться, люди по-прежнему не соблюдают дистанцию, не очень-то любят правильно носить маски. И это беда всей страны", - сказала Чумаченко.

По ее словам, людям трудно принимать решение по вакцинации из-за разных мнений по поводу нее в СМИ.

"На что хотелось бы обратить внимание - на то, что людям очень тяжело принимать решение. Без вакцинации мы не победим эту проблему. И на сегодня людям тяжело очень принимать решения, когда с экранов телевидения и из газет они слышат совершенно разные мнения по поводу вакцинации. И когда у нас депутаты и политики очень эмоционально начинают высказываться против вакцинации, это добавляет сомнение людям, и им сложнее принимать решения", - отметила Чумаченко.

Она считает, что нельзя связывать все "сбои" со здоровьем, которые возникают у украинцев после прививки, с побочным эффектом от вакцины.

"Нельзя говорить, что после вакцинации столько-то человек умерло. До коронавируса люди умирали каждый день по разным причинам, и сейчас продолжают. Когда идет массовая вакцинация, безусловно, идет наслоение всех событий негативных и со здоровьем людей. Они какие были, такие же и остались… Люди начинают делать неправильные выводы. Точно так же можно сказать, что человек выпил чай и через день умер, тут всем понятно, что это абсурдно звучит. Но когда из уст политиков это все эмоционально звучит, людям тяжело понять, что у нас сегодня каждый случай негативного какого-то события со здоровьем регистрируется в течение 30 дней после вакцинации. Все это можно посмотреть в открытом доступе. Каждый случай расследуется. Даже если повысилась температура - необязательно температура повышается от прививки, вернее как следствие прививки, это может быть совершенно другое заболевание. Например, человек что-то съел недоброкачественное, у него развилась кишечная инфекция, и у него тоже повысится температура. Поэтому хотелось бы, чтобы те, кто так эмоционально высказываются, несли ответственность за свои слова", - отметила Чумаченко.

Эпидемиолог напомнила, что человечество смогло победить ряд болезней именно благодаря вакцинации.

"Что касается кратности вакцинации, опять-таки, говорили о том, что вот против полиомиелита только одна прививка. Вовсе нет, это неправда, у нас очень хорошо работает иммунопрофилактика, это наиболее эффективный метод сдерживания эпидемии. Мы стали вакцинозависимыми, я сейчас не говорю о COVID-19. То есть как только у нас снижается охват прививками, сразу инфекции поднимают голову... Поэтому хотелось бы, чтобы люди все-таки критически оценивали, из чьих уст они слышат те или иные слова, не очень слушали такие эмоциональные высказывания, а анализировали, принимали правильное решение. На сегодня вакцинация нам поможет преодолеть ситуацию, улучшить ее, сберечь жизни и здоровья людей, потому что даже если человек заболел и выздоровел, у него еще очень длительное время остаются последствия после перенесенного заболевания", - рассказала Чумаченко.

По ее словам, коронавирус SARS-CoV-2 может "запустить" в организме ряд патологий, которые могли бы и не развиться без инфицирования.

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"Этот вирус может быть инициатором возникновения новых заболеваний, например, сахарного диабета того же, или патологий щитовидной железы, миокардитов. Это все очень серьезно, и хотелось бы, чтобы люди задумались, и все-таки пошли (делать прививку - ред.). У нас вакцины есть. Это счастья, что придумали такие эффективные вакцины, что почти 7 млрд доз было введено в мире. О чем еще думать? Люди сохраняют свою жизнь и здоровье. Почему украинцы не хотят этому следовать? Слишком мало у нас еще на сегодня привитых для того, чтобы мы говорили о том, что мы преодолели эту пандемию", - подчеркнула эпидемиолог.

Вакцинация в Украине: что известно

По состоянию на утро 24 октября в Украине зафиксировали 20791 новый случай COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы 5924 человека. При этом COVID-19 унес 386 жизней, но выздоровели - 6081 человек.

За минувшие сутки, 23 октября, 177730 людей получили прививки от COVID-19, из них одну дозу получили 129530 человек, а полностью вакцинированы - 48200 человек.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий