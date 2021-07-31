Вариант "Дельта" около на 50% заразнее других штаммов.

Мир рискует потерять с трудом добытые успехи в борьбе с пандемией коронавируса из-за крайне заразного штамма "Дельта".

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, цитирует Reuters.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США описали, что "Дельта" передается, как ветрянка, и предупредили, что этот штамм может вызвать серьезные осложнения.

По словам Гебреесуса, за последний месяц в большинстве регионов мира возросло число случаев инфицирования на 80%. Смертность в Африке, где вакцинировано лишь 1,5% населения, за этот период выросла на 80%.

Читайте такжеВ США будут платить по $100 за первую прививку от COVID-19"С трудом полученные достижения могут оказаться под угрозой или вообще быть утеряны, а системы здравоохранения во многих странах мира перегружены", – констатировал глава ВОЗ.

Сейчас "Дельту" обнаружили в 132 странах мира. Он стал доминирующим штаммом коронавируса на планете.

В ВОЗ отметили, что имеющиеся COVID-вакцины обеспечивают значительную защиту от тяжелой формы перетекания болезни, включая случаи инфицирования "Дельтой".

"Мы боремся с одним и тем же вирусом, но вирусом, который стал быстрее и лучше адаптироваться для передачи среди людей, вот и все", – подчеркнули в организации.

Вариант "Дельта" около на 50% заразнее других штаммов.

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Автор: Яна Ставская