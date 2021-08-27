В желудке человека такая ягода вырабатывает антиген к COVID-19.

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Уже через два месяца первые желающие смогут попробовать "лечебные" томаты на вкус и проверить на себе, действительно ли растение вырабатывает антиген к COVID-19.

О разработке ученых из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана сообщили в Telegram-канале Zamon.

Так, ученые создали помидоры, которые якобы станут альтернативным вариантом обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженного в Узбекистане. Полученный материал они внедрили в клетку растения.

Читайте такжеДиетологи рассказали, что нельзя делать на голодный желудокОказалось, что помидоры, которые выросли после такого эксперимента, могут выделять вакцину от коронавируса. Ученые занимались созданием "лечащих" от COVID-19 томатов с января 2021 года. Ожидается, что первый урожай можно будет собрать уже через два месяца.

Конечно, говорить о стопроцентной эффективности помидоров с вакциной от коронавируса пока что рано. "Лечебный" эффект нужно доказать путем исследований, а саму разработку должны оценить эксперты ВООЗ, если конечно ученые из Узбекистана решат выводить свои томаты на мировой уровень.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВОЗ прогнозируют новую волну коронавируса уже осенью.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко