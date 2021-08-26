В ВОЗ отметили, что следующие три месяца станут важными для подготовки стран к новой волне заболеваемости.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают готовиться к новой волне коронавируса осенью.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса, в настоящее время ситуация в заболеваемостью и смертностью от коронавируса в мире стабилизировалась, однако показатели по-прежнему остаются на высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для подготовки и реагирования на новую вспышку болезни", - отметил он.

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В настоящее время штамм "Дельта" стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%. Несмотря на промежуточные результаты эффективности препаратов, исследователи все же призывают вакцинироваться, пользоваться защитными масками и соблюдать правила безопасности, говорися в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале.

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Автор: Ирина Погорелая