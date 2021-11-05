Таблетки от Pfizer наиболее эффективны в течение первых трех дней с появления симптомов коронавируса.

Таблетки против коронавируса от компании Pfizer снизили риск госпитализаций среди больных из групп риска на 89%.

Об этом сообщает The Washington Post.

Противовирусный препарат принимали в течение пяти дней. Однако эффект был настолько сильным, что независимый комитет, который наблюдал за ходом клинических испытаний, рекомендовал их закончить досрочно.

В клинических испытаниях участникам с высоким риском развития тяжелой формы коронавируса давали комбинацию из трех таблеток дважды в день в течение трех дней с появления симптомов вируса.

Читайте также18 младенцам ошибочно сделали прививки против COVID-19Из 389 добровольцев, получивших препарат, зарегистрированы три госпитализации и ни одного случая смерти. Среди другой группы людей, которым давали плацебо, – 27 госпитализаций и 7 смертей.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла в комментарии американским СМИ пообещал, что компания предоставит регулятору США все необходимые документы до Дня благодарения, 25 ноября.

Таблетки от Pfizer наиболее эффективны в течение первых трех дней с появления симптомов коронавируса.

Компания планирует выпустить более 180 тысяч упаковок таблеток до конца 2021 года. При этом в планах до 21 миллиона упаковок лекарств в течение первого полугодия 2022 года. Общий объем производства составит в следующем году 50 миллионов упаковок.

Pfizer цену на противовирусный препарат не разглашает.

COVID-таблетки "Молнупиравир" впервые одобрили в Британии

Британский регулятор первым в мире одобрил для лечения симптомов коронавируса антивирусный препарат "Молнупиравир" в таблетках. Таблетку дважды в день будут давать пациентам, у которых недавно диагностировали заболевание.

Предварительные клинические испытания препарата на 775 пациентах, инфицированных коронавирусом, установили: госпитализированы были лишь 7,3% из добровольцев (по сравнению с 14,1% пациентов, которым давали плацебо или пустышку); смертей не зафиксировано (однако 8 добровольцев, которым давали плацебо, позже умерли от коронавируса).

Данные подтверждают, что препарат следует принимать вскоре после появления первых симптомов. Предыдущие исследования с участием пациентов, которые уже были госпитализированы с тяжелым протеканием болезни, утешительных результатов не дали.

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Автор: Яна Ставская