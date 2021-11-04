Таблетки будут тестировать среди людей, которые контактировали или проживают с больными COVID-19.

В Украине начинают клинические испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения.

Согласно приказу, препарат от коронавируса "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг будут тестировать на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Таблетки MK4482-013 производства Merck будут проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. Их будут тестировать на взрослых, проживающих с больными COVID-19.

Лекарство "Молнупиравир" от коронавируса - что известно

Первой в мире одобрила таблетки от COVID-19 Великобритания. Таблетку "Молнупиравир" дважды в день будут давать пациентам, у которых недавно диагностировали заболевание.

"Молнупиравир", разработанный американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics, является первым противовирусным препаратом от коронавируса, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Британия согласилась закупить 480 тысяч капсул, первые поставки ожидаются в ноябре.

Автор: Наталья Хаджи