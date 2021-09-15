За последнее время в США среднесуточное число случаев заболевания увеличилось более, чем на 30%, а смертность – в три раза.

На каждых 500 граждан США приходится один умерший от коронавируса.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на статистику Университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 14 сентября в США от COVID-19 умерли 663 913 человек. А по данным Бюро переписи населения, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.

За последнее время в США среднесуточное число случаев заболевания увеличилось более, чем на 30%, а смертность – в три раза.

На сегодняшний день в США полностью вакцинированы 54% населения.

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"Эксперты в области здравоохранения назвали вакцинацию лучшим источником защиты от вируса, отметив, что большинство людей, госпитализированных с Covid-19 и погибших от него, не вакцинированы", - пишет издание.

Обязательная вакцинация в США

В июле Байден заявил, что федеральные служащие должны сделать прививку или проходить регулярное тестирование на COVID-19, а также соблюдать другие правила, такие как обязательное ношение масок на рабочих местах и ограничение рабочих поездок.

Рост случаев госпитализации и смертей из-за COVID-19 в США, вызванный вариантом "Дельта", побудил администрацию занять более жесткую позицию в отношении вакцинации, которую она считает лучшим способом защитить экономику и положить конец пандемии.

Федеральные регулирующие органы также разрабатывают временный стандарт для более 80 млн сотрудников частного сектора, которые работают на предприятиях, насчитывающих более 100 сотрудников.

В четверг Байден также подписал указ об обязательной вакцинации для миллионов контракторов, которые работают на федеральное правительство, передает Голос Америки.

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Автор: Денис Прядко