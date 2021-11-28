Там подтвердили первые случаи заражения.

В Новом Южном Уэльсе у двух людей, прилетевших из-за границы, обнаружили "Омикрон"-штамм SARS-CoV-2.

Это первые случаи нового варианта коронавируса в Австралии, пишет The Guardian.

Инфицированные прилетели из южной части Африки рейсом Qatar Airways из Дохи. Они полностью вакцинированы, болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время оба находятся в изоляции в спецпункте.

Премьер Нового Южного Уэльса Доминик Перротте уже предупредил, что появление новых штаммов в Австралии "неизбежно".

"Произошедшее ясно демонстрирует, что пандемия еще не закончилась. ... Нам нужно научиться жить бок о бок с вирусом и жить бок о бок с различными штаммами, которые появятся на нашем пути. Лучшее, что мы можем сделать, пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию", - отметил политик.

Как сообщал УНИАН, новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон", впервые идентифицировали в Ботсване 9 ноября. Он отличается большим числом мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова