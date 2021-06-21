Всего известно о примерно 20 случаях заражения штаммом delta+ в районах штата Махараштра.

Новый вариант штамма коронавируса обнаружен в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии.

Эта мутация получила название «дельта плюс» (delta+). Минздрав страны пока не относит ее к категории мутаций, вызывающих озабоченность.

Всего известно о примерно 20 случаях заражения штаммом delta+ в районах штата Махараштра — Синдхудурге, Ратнагири, Палгаре и Джалгаоне. Минздрав Индии заявил, что вариант delta+ в настоящее время вызывает интерес исследователей, но пока не квалифицируется как «вызывающий опасения».

Читайте также"Индийский" штамм коронавируса угрожает Европе – ВОЗПравительство штата сообщило, что образцы отправлены на секвенирование генома, после исследования можно будет понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным, сообщает kommersant со ссылкой на The Hindustan Times.

Коронавирус в Индии: данные

Коронавирус в Индии обнаружен у 29,8 млн человек, более 386 тыс. больных умерло.

По данным ВОЗ, первый обнаруженный в Индии штамм COVID-19 (delta) становится доминантным по всему миру.

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Автор: Ирина Погорелая