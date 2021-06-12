Вакцина NVX-CoV2373 сейчас проходит несколько испытаний.

Компания Novavax заявила в пятницу, что ее экспериментальная вакцина против коронавируса показала иммунный ответ и защиту от очень заразного варианта инфекции, который обнаружили в Южной Африке в ходе клинических испытаний.

Об этом пишет Reuters.

Вакцина NVX-CoV2373 в настоящее время проходит несколько испытаний, но все еще не получила разрешение на применение в какой-либо стране.

В компании утверждают, что исследования на грызунах и бабуинах показали, что другая вакцина, специально направленная на южноафриканский тип («Бета»), вызвала иммунную защиту. Ожидается, что осенью будут проведены дальнейшие клинические испытания препарата, ориентированного на «Бету».

Читайте такжеNovavax сообщила, что тестирование сыворотки крови на 30 участниках промежуточного исследования, которые получили две дозы NVX-CoV2373, подтвердило устойчивую реакцию антител на исходную версию COVID-19, а также варианта «Альфа», впервые обнаруженного в Британии и США.

Европейский регулятор начал анализировать препарат Novavax еще в феврале. Данные основного исследования в США и Мексике ожидаются обнародовать в текущем квартале.

На сегодня существует дефицит по обеспечению бедных стран вакциной от коронавируса, говорят в ВОЗ. Там предупреждают, что некоторые правительства еще даже не привили полностью граждан из групп риска. В июне стало известно, что страны "Большой семерки" согласились отдать нуждающимся свои излишки препаратов, к чему ВОЗ призывала их не один месяц.

Эксперты настаивают на скорейшей вакцинации всего населения мира, поскольку ученые констатируют появление все новых штаммов коронавируса, бороться с которыми существующие препараты порой уже не могут. В противном случае ученым придется придумывать новые – более эффективные – вакцины от недуга.

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Автор: Яна Ставская