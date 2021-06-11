G7 предоставят миллиард доз вакцин от COVID-19 менее обеспеченным странам, население которых остро нуждается в прививках.

В британском графстве Корнуолл стартовал саммит "Большой семерки" (G7) - лидеров наиболее экономически развитых западных стран, который традиционно является одним из самых значительных политических событий в мире.

Одной из самых насущных задач саммита лидеры G7 считают совместную борьбу с пандемией коронавируса. Еще до начала официальных заседаний было подтверждено, что государства G7 предоставят миллиард доз вакцин от COVID-19 менее обеспеченным странам, население которых остро нуждается в прививках.

Джо Байден, президент США, которые обязались предоставить половину от указанного количества вакцин, приветствовал стремление его коллег принять активнейшее участие в международных усилиях по преодолению пандемии.

Распределение вакцин - крупнейшее в истории человечества - планируется начать уже в августе. В пакет предполагаемых мер также должны быть включены поставки медицинского оборудования, меры по стимулированию роста национальных экономик, а также программы профилактики для защиты от подобных биологических катаклизмов в будущем.

Читайте такжеВ США фармацевта приговорили к трем годам тюрьмы за порчу 500 доз вакцины от COVID-19Как свежее предупреждение об опасности COVID-19, в пятницу утром стало известно, что отель "Педн Олва" в Корнуолле, где разместилась приехавшая на саммит делегация Германии, пришлось срочно закрыть на карантин после того, как среди его персонала выявили зараженных коронавирусом, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая