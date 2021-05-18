Индийскую вакцину не получит программа COVAX, дозы от которой поступают и в Украину.

Индия вряд ли возобновит значительный экспорт вакцин от коронавируса. Этого не произойдет по меньшей мере до октября, поскольку страна сохраняет дозы для внутреннего использования.

Об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Индии. Такая задержка будет длиннее, чем ожидалось. Это еще больше обострит дефицит поставок вакцин через глобальную программу COVAX, от какой дозы получает и Украина.

Индия страдает от крупнейшей вспышки заражений коронавирусом в мире. Поэтому страна остановила экспорт вакцин месяц назад после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз. Такое решение Индии заставило страны включительно с Бангладеш, Непалом, Шри-Ланкой и многими странами Африки искать альтернативные источники вакцин.

Читайте такжеПо соседству с коровами и капельницами на деревьях: в индийской деревне открыли COVID-госпиталь под открытым небом (фото, видео)ВОЗ, которая председательствует в программе COVAX, в понедельник призвала производителей вакцин от COVID-19 за пределами Индии расширить свои поставки, ввиду отсутствия поступлений от южно-азиатской страны. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что индийская программа вакцинации сейчас будет приоритетной. Ведь количество случаев заражения в стране перевалило за 25 миллионов. А ежедневное количество смертей от болезни бьет рекорды.

"Мы официально не должны обеспечивать все страны, поскольку мы не обязаны это делать. Было внутреннее обсуждение. И некоторые страны попросили не ожидать экспорта, учитывая индийскую ситуацию", - сказал один из собеседников Reuters о решении Ню-Дели заморозить экспорт вакцин.

Вместе с тем, источник не назвал страны, которым сообщили о задержках. Другие два собеседника издания сказали, что восстановление экспорта вакцин от COVID-19 будет зависеть от того, как быстро Индия сможет обуздать смертельную вторую волну заражения. Индийское министерство иностранных дел, которое координирует и следит за экспортом вакцин, не ответило на запросы о комментарии.

Смертельная волна

Читайте такжеСША передадут вторым странам еще 20 миллионов доз вакцин от COVIDПредставитель Института сыворотки крови Индии сказал, что сейчас крупнейший в мире производитель вакцин сосредоточен на удовлетворении потребностей внутри страны. Ранее ожидалось, что экспорт доз возобновится в июне. На вопрос о возможных поставках в октябре, организация GAVI, которая тоже председательствует в COVAX, сообщила Reuters, что ожидала от Индии 140 миллионов доз в мае. Но эта партия останется в стране.

"Так как Индия борется с по-настоящему смертельной волной пандемии, индийское производство вакцин включительно со 140 миллионами доз, которые были предназначены для COVAX, обязано защитить собственных граждан. Мы предлагаем правительству Индии нашу полную поддержку в усилиях взять вирус под контроль и готовы помочь, чем только сможем", - сообщили в GAVI.

COVAX договорился с Институтом сыворотки крови Индии об 1,1 миллиарде доз вакцин или от AstraZeneca, или от Novavax. Председатель ЮНИСЕФ в понедельник призвал страны G7 пожертвовать часть своих вакцин от COVID-19 программе COVAX, чтобы сбалансировать дефицит, вызванный отказом Индии экспортировать дозы. По подсчетам ЮНИСЕФ, по состоянию на июнь нехватка вакцин достигнет 190 миллионов доз.

Коронавирусный кризис в Индии

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Перевод: Лесь Дымань