Индия до осени не собирается экспортировать вакцины от коронавируса / фото REUTERS

Индия вряд ли возобновит значительный экспорт вакцин от коронавируса. Этого не произойдет по меньшей мере до октября, поскольку страна сохраняет дозы для внутреннего использования.

Об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Индии. Такая задержка будет длиннее, чем ожидалось. Это еще больше обострит дефицит поставок вакцин через глобальную программу COVAX, от какой дозы получает и Украина.

Индия страдает от крупнейшей вспышки заражений коронавирусом в мире. Поэтому страна остановила экспорт вакцин месяц назад после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз. Такое решение Индии заставило страны включительно с Бангладеш, Непалом, Шри-Ланкой и многими странами Африки искать альтернативные источники вакцин.

Читайте такжеПо соседству с коровами и капельницами на деревьях: в индийской деревне открыли COVID-госпиталь под открытым небом (фото, видео)ВОЗ, которая председательствует в программе COVAX, в понедельник призвала производителей вакцин от COVID-19 за пределами Индии расширить свои поставки, ввиду отсутствия поступлений от южно-азиатской страны. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что индийская программа вакцинации сейчас будет приоритетной. Ведь количество случаев заражения в стране перевалило за 25 миллионов. А ежедневное количество смертей от болезни бьет рекорды.

"Мы официально не должны обеспечивать все страны, поскольку мы не обязаны это делать. Было внутреннее обсуждение. И некоторые страны попросили не ожидать экспорта, учитывая индийскую ситуацию", - сказал один из собеседников Reuters о решении Ню-Дели заморозить экспорт вакцин.

Вместе с тем, источник не назвал страны, которым сообщили о задержках. Другие два собеседника издания сказали, что восстановление экспорта вакцин от COVID-19 будет зависеть от того, как быстро Индия сможет обуздать смертельную вторую волну заражения.  Индийское министерство иностранных дел, которое координирует и следит за экспортом вакцин, не ответило на запросы о комментарии.

Смертельная волна

Читайте такжеСША передадут вторым странам еще 20 миллионов доз вакцин от COVIDПредставитель Института сыворотки крови Индии сказал, что сейчас крупнейший в мире производитель вакцин сосредоточен на удовлетворении потребностей внутри страны. Ранее ожидалось, что экспорт доз возобновится в июне. На вопрос о возможных поставках в октябре, организация GAVI, которая тоже председательствует в COVAX, сообщила Reuters, что ожидала от Индии 140 миллионов доз в мае. Но эта партия останется в стране.

"Так как Индия борется с по-настоящему смертельной волной пандемии, индийское производство вакцин включительно со 140 миллионами доз, которые были предназначены для COVAX, обязано защитить собственных граждан. Мы предлагаем правительству Индии нашу полную поддержку в усилиях взять вирус под контроль и готовы помочь, чем только сможем", - сообщили в GAVI.

COVAX договорился с Институтом сыворотки крови Индии об 1,1 миллиарде доз вакцин или от AstraZeneca, или от Novavax. Председатель ЮНИСЕФ в понедельник призвал страны G7 пожертвовать часть своих вакцин от COVID-19 программе COVAX, чтобы сбалансировать дефицит, вызванный отказом Индии экспортировать дозы. По подсчетам ЮНИСЕФ, по состоянию на июнь нехватка вакцин достигнет 190 миллионов доз.

Коронавирусный кризис в Индии

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Перевод: Лесь Дымань