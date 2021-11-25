Кроме того, этой категории граждан будет запрещено посещать кинотеатры и спортивные мероприятия.

В Италии заявили об ограничительных мерах для невакцинированных от COVID-19 жителей. В частности, им будет запрещен доступ к ряду общественных мест.

Согласно решению правительства, с 6 декабря и как минимум по 15 января кушать в помещении ресторанов, ходить в кинотеатры и посещать спортивные мероприятия смогут только привитые или выздоровевшие от коронавируса итальянцы. Другие граждане не смогут провести досуг в перечисленных местах, даже если будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.

Правительство одобрило так называемый "усиленный" Green Pass, который исключит возможность COVID-тестирования для определенных видов деятельности в помещении и будет действовать в течение указанного периода, а после 15 января будет использоваться в регионах, в которых будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом.

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Ранее для посещения общественных заведений и пользования междугородним общественным транспортом гражданам страны нужно было иметь обычный Green Pass с паспортом вакцинации, выздоровления или отрицательным тестом.

Теперь же этот документ необходим для регистрации в отеле и пользования региональным или местным общественным транспортом.

Кроме того, прививка в Италии станет обязательной не только для медработников и сотрудников домов престарелых, но и для правоохранителей, военных и учителей. Премьер-министр Марио Драги заявил, что соответствующие меры необходимы для предотвращения "медленного, но неуклонного" роста инфекций и сохранения успехов Италии в перезагрузке третьей по величине экономики ЕС, которая в прошлом году сократилась на 8,9%.

"Мы начали возвращаться в нормальную жизнь. Мы хотим сохранить эту нормальность", — пояснил Драги.

Коронавирус в Италии

В Италии ежедневно регистрируют около 10 тыс. случаев заражения коронавирусом и менее сотни смертей. В стране полностью вакцинировались более 84% населения в возрасте от 12 лет.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса признал, что в Италии дела обстоят лучше, чем в соседних странах, но подчеркнул, что ключом к борьбе с пандемией являются превентивные меры.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая