Местный клуб решил, что будет пускать на стадион только вакцинированных или тех, кто будет иметь отрицательный ПЦР-тест.

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на футбольный матч местного чемпионата между "Сантосом" и "Гремио", поскольку глава государства не вакцинирован от коронавируса.

Это первый в Сантосе футбольный матч с начала пандемии, который разрешили посетить болельщикам. Но клуб решил, что будет пускать на стадион только вакцинированных или тех, кто будет иметь отрицательный ПЦР-тест, пишет Reuters.

"Я хотел посмотреть игру "Сантоса", и мне сказали, что тебе нужно сделать прививку. Почему?", - сказал Болсонару.

Болсонару отказался делать прививку и призвал других последовать его примеру, утверждая, что у него есть антитела после перенесенного COVID-19.

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Представитель "Сантоса" отметил, что команда президента не обращалась в клуб, а все болельщики должны соблюдать санитарные правила страны.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан, из-за чего ему пришлось обедать на улице. Согласно действующих санитарных правил, для посещения закрытых мест, в том числе заведений общественного питания, необходимо предоставить подтверждение вакцинации от COVID-19. А бразильский президент не вакцинировался.

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Автор: Александр Топчий