Сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в связи с его реакцией на пандемию коронавируса в стране. Результаты могут передать в правоохранительные органы.
Об этом пишет Reuters.
Расследование действий главы государства на борьбу с коронавирусом объединят с расследованием распределения государственных средств между регионами.
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Некоторые законодатели из крыла Болсонару настаивали на расследовании борьбы с пандемией отдельных штатов.
Бразилия до сих пор остается в лидерах по распространению вируса в мире и одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран.
Президента Бразилии Жаира Болсонару критиковали за неэффективную борьбу с вирусом, а также за его скептицизм в отношении самой инфекции. Он неоднократно игнорировал призывы экспертов носить маску и выступал против отдельных правил карантина.
На прошлой неделе Верховный суд Бразилии разрешил политикам провести расследование относительно поведения главы государства.
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