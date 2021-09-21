Согласно санитарным правилам, для посещения заведений общественного питания, необходимо предоставить подтверждение вакцинации от COVID-19.

В Нью-Йорке президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан, из-за чего ему пришлось обедать на улице.

Согласно действующим санитарным правилам, для посещения закрытых мест, в том числе, заведений общественного питания, необходимо предоставить подтверждение вакцинации от COVID-19. А бразильский президент не вакцинировался, поэтому ему пришлось обедать на улице.

Компанию ему составили министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жильсон Мачаду Нето и другие политики.

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Жаир Болсонару известен своей политикой в отношении эпидемии COVID-19 в стране. По его словам, коронавирус ничем не отличается от гриппа, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Президента Бразилии недавно выписали из больницы в Сан-Паулу. Там он находился четыре дня с болью в животе и круглосуточной икотой, которая длилась непрерывно почти две недели.

20 июня в 20 городах Бразилии десятки тысячи граждан вышли на протесты против политики президента в отношении COVID-19. Только 19 июня министерство здравоохранения страны сообщило о 82 тыс. 888 новых случаев инфицирования и 2301 умершем за сутки.

Автор: Ирина Погорелая