Байден отметил, что вакцинация станет основой мер по сдерживанию пандемии коронавируса зимой, что позволит избежать локдаунов.

Новый штамм коронавируса "вызывает беспокойство, но не является поводом для паники".

Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом он добавил, что штамм практически однозначно появится и в США, передает Голос Америки.

"Лучшая защита от нового штамма или любых других, с которыми мы сталкивались, - сказал Байден, - это полная вакцинация и дополнительная прививка".

"Пока мы не думаем, что нужны будут дополнительные меры, но если это будет нужно, то моя команда уже работает с Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson над разработкой планов в чрезвычайных ситуациях, или дополнительной вакцинации", - сообщил президент.

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Вакцинация станет основой мероприятий по сдерживанию пандемии коронавируса зимой. Меры не будут включать закрытие работы бизнеса, или локдауны, объявил Байден.

"Если люди вакцинируются и будут носить маски, потребности в локдаунах не будет", - добавил он.

Накануне Байдену предоставил информацию о штамме "Омикрон" главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Пока о новом штамме известно немного, но через две недели будет налицо больше информации о таких характеристиках штамма, как его заразность, способность вызывать тяжелые заболевания и то, оказывает ли он защиту против тяжелого течения болезни, сообщил Фаучи.

Он также отметил, что дополнительная вакцинация тех, кто прошел полный курс вакцины, предоставит наиболее мощную защиту от COVID-19. Команда экспертов по вопросам пандемии рекомендует всем вакцинированным взрослым как можно скорее получить дополнительную вакцину.

Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон"

Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее чем штамм "Дельта".

Основные компании-производители вакцин от COVID-19 заявили, что уже начали работать с новым опасным штаммом коронавируса, который выявлен в Южной Африке.

Pfizer и BioNTech заявили, что уже начали исследовать новый штамм и через две недели лабораторные исследования покажут, нужно ли адаптировать вакцину. Если это потребуется, компаниям понадобится 100 дней, чтобы адаптированная вакцина стала доступной для потребителей.

Автор: Ирина Погорелая