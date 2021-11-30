Новый штамм коронавируса "вызывает беспокойство, но не является поводом для паники".
Об этом заявил президент США Джо Байден. При этом он добавил, что штамм практически однозначно появится и в США, передает Голос Америки.
"Лучшая защита от нового штамма или любых других, с которыми мы сталкивались, - сказал Байден, - это полная вакцинация и дополнительная прививка".
"Пока мы не думаем, что нужны будут дополнительные меры, но если это будет нужно, то моя команда уже работает с Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson над разработкой планов в чрезвычайных ситуациях, или дополнительной вакцинации", - сообщил президент.
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Вакцинация станет основой мероприятий по сдерживанию пандемии коронавируса зимой. Меры не будут включать закрытие работы бизнеса, или локдауны, объявил Байден.
"Если люди вакцинируются и будут носить маски, потребности в локдаунах не будет", - добавил он.
Накануне Байдену предоставил информацию о штамме "Омикрон" главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Пока о новом штамме известно немного, но через две недели будет налицо больше информации о таких характеристиках штамма, как его заразность, способность вызывать тяжелые заболевания и то, оказывает ли он защиту против тяжелого течения болезни, сообщил Фаучи.
Он также отметил, что дополнительная вакцинация тех, кто прошел полный курс вакцины, предоставит наиболее мощную защиту от COVID-19. Команда экспертов по вопросам пандемии рекомендует всем вакцинированным взрослым как можно скорее получить дополнительную вакцину.
Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон"
Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее чем штамм "Дельта".
Основные компании-производители вакцин от COVID-19 заявили, что уже начали работать с новым опасным штаммом коронавируса, который выявлен в Южной Африке.
Pfizer и BioNTech заявили, что уже начали исследовать новый штамм и через две недели лабораторные исследования покажут, нужно ли адаптировать вакцину. Если это потребуется, компаниям понадобится 100 дней, чтобы адаптированная вакцина стала доступной для потребителей.