В настоящее время исследователи в Южной Африке и во всем мире изучают этот вопрос, чтобы лучше понять особенности штамма Omicron.

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не имеют достаточно данных, чтобы утверждать пути передачи и уровень опасности нового штамма коронавируса Omicron по сравнению с другими мутациями COVID-19.

Как говорится в заявлении ВОЗ, пока исследователи в Южной Африке и во всем мире изучают этот вопрос, чтобы лучше понять особенности штамма Omicron.

В частности, остается неясным, быстрее ли новый штамм передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, в частности Delta.

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"Число людей с положительным тестом выросло в районах Южной Африки, пострадавших от этого штамма. Но эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, из-за Omicron или других факторов", - отметили в ВОЗ.

Также сейчас неизвестно, вызывает ли штамм Omicron более тяжелое течение заболевания, если сравнить с другими штаммами. Предварительные данные свидетельствуют о росте числа госпитализаций в ЮАР, но это может быть связано с увеличением общего количества людей, которые инфицируются, а не через специфическое заражение штаммом.

Также сейчас не хватает информации об особенностях симптомов при инфицировании Omicron.

"Понимание уровня тяжести варианта Omicron займет от нескольких дней до нескольких недель. Все варианты COVID-19, включая вариант Delta, который является доминирующим во всем мире, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, в частности для наиболее уязвимых людей. Поэтому профилактика всегда является ключевой", - напомнили в ВОЗ.

Мутация коронавируса: что известно о Omicron

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 или Omicron впервые обнаружили в образцах, собранных в Ботсване и в ЮАР. С тех пор этот штамм также подтвердили в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Австралии. В Чехии и Австрии также сообщали о подозрении на заражение этим штаммом.

В настоящее время известно, что этот вариант коронавируса имеет около 30 мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения человека, который уже переболел COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявляли о том, что новый штамм коронавируса Omicron "вызывает беспокойство". В организации добавили, что ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

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Автор: Виктория Гордиенко