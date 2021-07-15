Нарост сперва был в форме обычного прыща.

Медики из команды "Dr Pimple Popper" удалили гнойный нарост из носа 60-летнего жителя Техаса Роджера, который мешал ему дышать и есть.

Об этом пишет The Daily Mail.

Нарост на внешней стороне носа у бывшего сталевара сначала проявился в виде небольшого прыщика 11 лет назад. С тех пор он начал увеличиваться, превратившись в большой нарыв.

Нарост почти полностью покрывал лицо американца, из-за чего больной не мог нормально ходить по улицам и работать.

Читайте такжеСезон гадюк открыт: правила поведения и первая помощь при укусеМужчина рассказал, что прохожие шарахались его, кто-то насмехался: "Мне приходилось двигать носом, чтобы я мог есть. Я давно не работал, потому что все меня боятся. Все насмехаются".

Дышать Роджер не мог и из-за того, что опухоль была очень тяжелая. Но самой большой проблемой для американца оказался гной, которым наполнились кожные пузыри. Он постоянно вытекал из носа и привлекал мух.

Мужчина обратился к ТВ-проекту, поскольку в обычной больнице ему отказали из-за отсутствия медицинского страхования.

У американца диагностировали сложный случай ринофимы - "шишковидный нос", гипертрофированное образование на коже носа, развивающееся вследствие хронического воспаления сальных желез.

Операцию осложняла высокая вероятность кровотечения, которое могло остановить сердце. Медики осторожно снимали слой за слоем, чтобы не деформировать нос. Наконец все прошло успешно. Сейчас Роджер привыкает к новой жизни.

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Автор: Иван Бойко