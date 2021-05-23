Около 60% инфицированных мукормикозом были подвергнуты такой процедуре, утверждают журналисты.

В Индии тысячи людей заразились "черной плесенью", из-за чего 60% пациентов врачи удалили один или оба глаза.

Об этом сообщает The Daily Star, отмечая, что пациентам диагностировали мукормикоз. Он приводил к опухолям глаз и головным болям.

Читайте такжеЭпидемия "плесени" в Индии: после "черной" страну начала атаковать инфекция "белой плесени""Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг", - объяснил врач Акшай Наир.

"Черная плесень": первые симптомы

На первых этапах у заразившихся "черной плесенью" появляются насморк, легкое онемение лица, припухлость глаз.

"Черная плесень" в Индии: что известно о вспышке мукоромикоза

Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черной плесени») - редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами.

Журналисты подчеркивают, что «черной плесенью» заражаются в основном люди с коронавирусом или уже переболевшие.

Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти.

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Автор: Ольга Робейко