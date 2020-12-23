Отныне нет никаких сомнений, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель.

Защитные маски снижают риск распространения инфицированных коронавирусом крупных капель во время разговора или кашля на 99,9%.

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Об этом свидетельствуют данные лабораторного эксперимента с механическими манекенами и людьми, пишет The Guardian.

Исследователи сообщили в журнале Royal Society Open Science, что на женщину, которая стоит за два метра от больного без маски, попадет в 10 тысяч раз более крупных капель, чем если бы тот был в маске.

Ученые сосредоточились на частицах диаметром более 170 микрон, которых считают фактором передачи коронавируса.

Авторы проекта заключили, что отныне нет никаких сомнений, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель.

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Автор: Яна Ставская