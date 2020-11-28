Частичный локдаун в Германии может продлиться до весны 2021 года.
Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, цитирует Reuters.
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По его словам, правительство прибегнет к такому шагу, если страна не сможет взять под контроль пандемию COVID-19.
Немецкой газете Die Welt министр отметил, что пока невозможно дать этому полную картину.
"У нас впереди три-четыре долгих зимних месяцы. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года», – ответил глава Минэкономики.
В среду канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с регионами продлить и ужесточить ограничения по меньшей мере до 20 декабря.
Карантин в Германии усилили в начале ноября. В стране закрыли бары и рестораны, однако оставили открытыми школы и магазины. Эти меры остановили экспоненциальный рост заболеваемости, однако инфекция стабилизировалась на высоком уровне.
В субботу там обнаружили 21695 новых больных.
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