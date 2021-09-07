Отмечается, что вероятность смерти при заболевании Nipah - от 40% до 75%. На данный момент лекарств от вируса не существует.

В индийском штате Керала минимум в 11 человек выявили симптомы смертельно вируса Nipah. Пока что их состояние стабильно.

Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает NDTV.

Ранее власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Nipah в городе Кожикоде. На место была выслана медицинская бригада, которая посетила дом мальчика и собрала образцы фруктов рамбутана в окрестностях, чтобы определить источник инфекции.

Читайте такжеЗафиксирована смертельно опасная для человечества инфекцияВ настоящий момент ведомство выявило 251 человека, который контактировал с умершим. В больницу Медицинского колледжа Кожикоде на изоляцию были помещены 38 человек.

"В больнице Медицинского колледжа Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии (расположен в индийском городе Пуна, - УНИАН) для тестирования", - цитирует индийского министра издание Livemint.

Она отметила, что из 251 контактировавшего с зараженным Nipah 54 человека входят в категорию повышенной группы риска: это врачи, а также близкие и родственники ребенка, пишут Известия.

Отметим, профессор медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук Ашутош Бисвас утверждает, что переносчиками вируса являются фруктовые летучие мыши. Наряду с респираторными симптомами вирус может также вызывать лихорадку, мышечные боли, головную боль, головокружение и тошноту.

"Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни", - сказал он.

Бисвас сообщил, что вирус быстро передается от человека к человеку.

"До этого у нас было две вспышки вируса Nipah: одна в Керале, другая в Западной Бенгалии. Во время последней вспышки около 90% заболевших умерли", - сказал Бисвас.

Он добавил, что проблема носит глобальный характер, и в ряде других стран, расположенных вблизи Индии, таких как Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки вируса.

Всемирная организация здравоохранения считает Nipah одним из наиболее опасных. Отмечалось, что лекарств или вакцин от вируса нет, а смертность может варьироваться от 65% до 100%.

В январе 2021 года сообщалось, что ВОЗ не исключает вероятности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah, или NiV. Впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

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Автор: Виктория Гордиенко