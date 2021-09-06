Органы здравоохранения страны уже выдали необходимо разрешение.

Препарат для пациентов с тяжелой формой COVID-19 намерены создать в Индии. Органы здравоохранения страны уже выдали разрешение одной из компаний.

Об этом пишет Reuters.

Индийская компания Hetero планирует экстренно создать препарат-дженерик Roche Holding AG's (ROG.S). Он будет использоваться для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Планируется, что препарат выпустят до конца месяца под торговой маркой Tocira.

Читайте такжеАнтибиотик, который назначали для лечения COVID-19, оказался не эффективным"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",- сообщили в компании.

Справка УНИАН. Препарат-дженерик - непатентованный лекарственный препарат, который является воспроизведением оригинального препарата. То есть, такие препараты имеют такой же состав действующих веществ, лекарственную форму и эффективность, как и оригинальны, но не имеют патента. Также могут отличаться составом вспомогательных веществ.

Как ранее сообщал УНИАН, американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19.

Автор: Анастасия Горбачева