Сейчас мир выходит на максимальные отметки за всю историю пандемии.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Европе и мире растет, а в Украине демонстрирует стремительный спад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Европе наблюдалась определенная стабилизация уровня заболеваемости, однако в KSE ожидали его роста в ближайшее время.

"Рост среднесуточной заболеваемости в Европе на 100 тыс. населения... продолжается... - плюс 17% за неделю. И Европа уже достигла и превзошла максимальные отметки Украины... такого не было очень давно", - отметил эксперт.

По его словам, показательным в мире является то, что не только Европа "вспыхивает", а за последнюю неделю скачки заболеваемости произошли и в Северной Америке, и в Океании.

"И мы видим, что Южная Америка уже начинает показывать тренд на рост... Сейчас мир выходит уже на свои максимальные отметки за всю историю пандемии, то есть среднесуточная заболеваемость сейчас является максимальной за все время... Но Украина падает очень стремительными темпами - минус 30%, то есть почти на треть за последнюю неделю упала заболеваемость COVID-19", - добавил Ганиченко.

В KSE допускают, что такие скачки заболеваемости в Европе могут быть связаны с новым штаммом вируса "Омикрон", ведь, по предварительным данным, большинство из новых выявленных случаев заражения - именно этим штаммом.

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"Показательной для Украины является ситуация с заболеваемостью в Европе. Если еще несколько недель назад мы говорили об огромных вспышках в трех странах (Бельгия, Чехия и Нидерланды), то с этой недели в эту тройку врываются новые страны - Великобритания, Испания и Франция, которые стали антилидерами по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе", - рассказал эксперт.

По данным KSE, Украина вторую неделю фиксируется на 14-й позиции из 15-ти больших стран Европы с населением более 10 млн человек.

"То есть одна из лучших ситуаций по заболеваемости - в Украине. Ниже Украины только Румыния... То есть сейчас две страны, которые показывают неплохую ситуацию с заболеваемостью, - это Украина и Румыния. В остальных странах ситуация сейчас достаточно напряженная", - подытожил Ганиченко.

Вместе с тем в KSE заявили, что в Украине количество выписанных пациентов на треть преобладает над количеством госпитализированных больных COVID-19.

"В Украине не только заболеваемость спадает..., мы видим довольно значительный спад и по уровню госпитализаций. За последнюю неделю госпитализации уменьшились на 14%, за ними аналогичным образом спадают и выписки - на 15%. Но, что очень важно, разрыв между выписками и госпитализациями держится на достаточно высоком уровне в 33%", - отметил он.

По словам Ганиченко, преобладание количества выписанных над количеством госпитализированных на треть означает разгрузку медицинской системы, поскольку на "ковидные" койки приходит меньше пациентов, чем с них уходит.

Он добавил, что по состоянию на сейчас три из четырех "ковидных" коек с кислородом являются свободными.

А вот среднесуточная смертность от COVID-19 продолжает падать и составляет 214 человек в сутки. По словам аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерины Кузьминовой, количество умерших за последнюю неделю уменьшилось на четверть и составляет 214 человек в сутки. Она рассказала, что сейчас этот показатель меньше максимальных показателей 2020 года.

"Смертность является отложенным показателем, тренды в котором следуют за трендами в новых случаях и госпитализациях с отставанием примерно в две-три недели. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие недели смертность продолжит спадать", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 тыс. 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1 тыс. 153 человека, зафиксировано 307 летальных исходов и 12 тыс. 352 случая выздоровления.

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