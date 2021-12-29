За минувшие сутки еще 131 тысяча украинцев получили COVID-прививки, бустерную дозу - 1 290 человек.

Вчера, 28 декабря, в Украине коронавирус зафиксировали в 5 454 человек. От осложнений умерли 307 человек, а 12 352 — выздоровели.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в частности, заболели 353 ребенка и 98 медработников.

Госпитализировали 1 153 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеВ Украине с начала пандемии коронавируса умерли более 95 тысяч человекОтметим, за минувшие сутки в Украине обнаружили вдвое больше больных и смертей от COVID-19, чем за вчера.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине обнаружили 3 654 690 случаев COVID-19. Из них 95 412 человека умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,4 миллиона - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 75 995 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 039, методом ИФА — 6 256. Также сделали 36 700 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,7 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.

Так, за вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинировано против коронавируса. Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек. Из них получили первую дозу вакцины-14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу-2 280 человек.

Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.

Напомним, в Киеве уже зафиксированы случаи инфицирования штаммом коронавирус "Омикрон".

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