Министерство включило прививку от коронавируса в список обязательных для населения еще в марте этого года, а теперь распространило действие этого положения и на детей.

Центральноамериканская страна Коста-Рика первой в мире сделала прививку от коронавируса обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"В целях защиты интересов мальчиков, девочек и подростков [...] Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от COVID-19 будет обязательной для всех детей", - объявило министерство здравоохранения Коста-Рики.

Министерство включило прививку от коронавируса в список обязательных для населения еще в марте этого года, а теперь распространило действие этого положения и на детей.

Как поясняет местное издание Tico Times, в Коста-Рике все прививки от заразных болезней, включенные министерством здравоохранения в специальный список, обязательны по закону.

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В пятимиллионной Коста-Рике полностью привиты от коронавируса 55% населения, а хотя бы одну прививку сделали 70% жителей страны в возрасте от 12 лет.

Вакцинация костариканских детей начнется по плану в марте 2022 года. Страна заключила с американской компанией Pfizer договор о поставке 3,5 млн доз, полтора миллиона из которых будут специальными дозами для детей. Остальными двумя миллионами будут делать третьи прививки взрослым, передает Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте до 11 лет было официально одобрено в США.

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) по результатам испытаний пришло к выводу, что прививка в 91% случаев предотвращает коронавирус у детей и подростков и не дает никаких серьезных побочных эффектов. Дети крайне редко заболевают коронавирусом в тяжелой форме, но медики рассчитывают, что их вакцинация поможет сдержать распространение коронавируса. В США это решение открыло путь к вакцинации 28 млн детей, но обязательной прививку для них, как в Коста-Рике, в США не объявляли.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая