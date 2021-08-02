У пожилых людей, переболевших COVID-19, обнаружили дегенеративные изменения мозга.

Коронавирусная болезнь у пожилых людей может вызывать изменения в мозгу, которые происходят во время болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Журналисты проанализировали несколько исследований на тему повышенного риска нейродегенеративных заболеваний у переболевших COVID-19.

Одно из них проводилось аргентинскими учеными. Они обнаружили, что в течение шести месяцев после болезни в памяти и мышлении пожилых людей наблюдается большое количество деменциональных изменений вне зависимости от тяжести течения болезни.

Читайте такжеКоронавирус у детей становится агрессивнее: как изменилось течение болезни (видео)В ходе другого исследования в крови пожилых жителей Нью-Йорка, у которых на ранней стадии COVID-19 наблюдались неврологические симптомы, обнаружили белки, связанные с деменцией.

В течение 3-6 месяцев после заражения у 20% из них появились проблемы с кратковременной памятью, а у 34% были и серьезные нарушения, в том числе проблемы с долговременной памятью и с подбором слов.

На этом фоне вице-президент американской "Организации Альцгеймера" Хизер Снайдер призвала пожилых людей вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить свой мозг.

Как сообщал УНИАН, из-за COVID-19 может также поражаться поджелудочная железа, в результате чего может развиться сахарный диабет.

Автор: Станислав Кожемякин