В Украине за сутки выявили почти 11 тысяч новых случаев болезни.

Во всем мире количество случаев COVID-19 приближается к отметке в 60 миллионов, а в Украине ежедневно фиксируют более 10 тысяч новых больных.

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Коронавирус в мире - статистика 23 ноября

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 58 млн 649 тыс. 324 человека.

От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 388 тыс. 068 человек, выздоровели – 37 млн 486 тыс. 362.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 12,2 млн больных, Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2 млн).

Коронавирус в Украине – статистика 23 ноября

В Украине за сутки зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4143 человека; проведено тестирований за сутки - 28374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).

За все время пандемии в Украине заболели - 635689 человек; выздоровели - 291060 человек; летальных исходов - 11075; проведение ПЦР-тестирования - 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Введут ли в Украине локдаун

Министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что сейчас нет четкого сценария относительно дальнейших карантинных ограничений из-за COVID-19. Однако сейчас с экспертной средой обсуждаются различные варианты относительно "плана Б" на случай, если карантин выходного дня не сработает.

Коронавирус: важно знать каждому

Зеленский выздоровел от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус... Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме», - отметил он.

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Автор: Дмитрий Захаров