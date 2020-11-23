От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли более 1,3 млн человек.

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 58 млн 649 тыс. 324 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).

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От осложнений опасного недуга с начала пандемии умерли 1 млн 388 тыс. 068 человек, выздоровели – 37 млн 486 тыс. 362.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, где зарегистрировано более 12,2 млн больных, Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2 млн).

Украина в общем антирейтинге по количеству инфицированных продолжает находиться на 17-м месте, между Южной Африкой и Бельгией.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 635 тыс. 689 человек; умерли – 11 тыс. 075.

За прошедшие сутки было выявлено 10 тыс. 945 новых больных.

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Автор: Виктория Токарева