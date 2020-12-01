Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая уже затронула более 63 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 1 декабря количество больных коронавирусной инфекцией во всем мире составила 63,2 миллиона человек. На сегодня вирус COVID-19 унес жизнь 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек.

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Больше всего случаев было зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (13,5 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и Бразилии (6,3 миллиона).

Количество новых случаев коронавируса в мире на прошлой неделе впервые за последние три месяца уменьшилась, отчитывается Всемирная организация здравоохранения.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

12 тысяч 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тысяча 470 человек, летальных случаев – 221, выздоровели – 10 тысяч 23 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 745 тысяч 123 человека, выздоровели – 355 тыс. 172 человека, летальных случаев – 12 тысяч 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 тысяча 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Данные по COVID - 19 В Киеве

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице. С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72277 человек. Умерли от коронавируса 1323 - плюс 31 человек за сутки, выздоровели - 22843.

Локдаун в Украине: что известно об интеллектуальном карантине

Министерство здравоохранения в среду, 2 декабря, должно предоставить выводы относительно карантина исходного. И уже на основе них Кабмин будет принимать решение относительно дальнейших ограничений. Минздрав также должен подготовить определенные предложения по карантину.

Вместе с тем министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.

Тем временем мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения в городе локдауну.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 1 декабря

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Автор: Виктория Гордиенко