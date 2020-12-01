Больше всего случаев зафиксировали в США.

По состоянию на 1 декабря количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире составило 63,2 миллиона человек.

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По данным Американского университета Джонса Хопкинса, на сегодня вирус COVID-19 забрал жизни 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек.

Больше всего случаев было зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (13,5 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и Бразилии (6,3 миллиона). Россия обошла Францию и оказалась на четвертом месте (2,28 миллиона), во Франции же на тысячу случаев меньше (2,28 миллиона).

По количеству умерших от коронавируса людей, по данным Университета, на первом месте также США — здесь инфекция унесла жизни 268 тысяч граждан. А вот выздоровело больше всего пациентов Индии — 8,9 миллиона человек.

Украина находится на 17 месте в мире по распространению заболевания.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировано 12 498 случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медицинских сотрудников. Также за прошлые сутки выздоровело 10 023 человека, было госпитализировано 1470 людей и 221 человек скончался от коронавирусной инфекции. За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, выздоровели 355 172, а также зафиксировано 12 548 летальных случаев.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко