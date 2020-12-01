В ВОЗ считают, что меры, к которым прибегли в большинстве стран Европы, помогли снизить темпы заболеваемости.

Количество новых случаев коронавируса в мире на прошлой неделе впервые за последние три месяца уменьшилась, отчитывается Всемирная организация здравоохранения.

Об этом 1 декабря рассказали в сюжете ТСН.

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Уменьшение цифр объясняют эффектом от локдаунов, которые ввели большинство европейских стран.

Впрочем, накануне Рождества страны Евросоюза планируют постепенно отменять запреты. В то же время призывают граждан праздновать с минимальным количеством гостей и оставаться дома. К примеру, в Италии на время зимних праздников планируют ограничить сообщение между регионами.

Зато очень жесткий карантин с 1 декабря вводят в Турции. В стране комендантский час будет действовать на протяжении всей недели, а с 21:00 до 05:00 понедельника людям вообще запретят выходить из дома.

Как сообщалось, в Европе уже активно готовятся к вакцинации против коронавируса. Евросоюз забронировал 200 млн доз с опцией на дальнейшие 100 млн. Все страны ЕС получат вакцину одновременно — пропорционально численности населения.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: УНИАН