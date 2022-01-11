В стране за сутки зарегистрировали 1,48 млн случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным суточным приростом для всех стран мира.

Число госпитализаций с COVID-19 в США достигло нового максимума - 132 646 человек, превысив рекорд в 132 051 человек, установленный в январе 2021 года. Кроме этого, в стране за сутки зарегистрировали 1,48 млн случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным суточным приростом для всех стран мира.

Как свидетельствуют опубликованные статистические данные Reuters, число случаев госпитализации росло с конца декабря 2021 года, а за последние три недели увеличилось вдвое. Это произошло на фоне распространения штамма "Омикрон", который быстро стал доминирующим в США, вытеснив с первого места вариант "Дельта", передает Голос Америки.

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В США, согласно анализу, рекордное количество госпитализированных пациентов зафиксировано в штатах Делавэр, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния и Висконсин, а также на Американских Виргинских островах в Вашингтоне.

В настоящее время общее число заболевших в стране превысило 61,5 млн человек, умерло от COVID-19 более 839 тыс. людей.

На прошлой неделе рекорды по количеству зараженных также были обновлены в Великобритании, Италии, Греции, Франции и Швейцарии. Рост заболеваемости начался из-за Омикрона-штамма, который эксперты считают "чрезвычайно заразным", передает kommersant.

Хотя считается, что "Омикрон" переносится менее тяжело, органы здравоохранения предупредили, что огромное количество случаев заражения может вызвать нагрузку на больницы, часть из которых уже приостановила выполнение плановых процедур из-за наплыва пациентов в условиях нехватки персонала.

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