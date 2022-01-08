Около 200 военнослужащих были направлены в британские больницы на фоне чрезвычайной нехватки персонала из-за болезни сотрудников.

Быстрое распространение варианта коронавируса "Омикрон" заставило европейские страны усиливать больницы, на фоне опасения чиновников, что текущий рост количества больных может привести к переполнению медицинских учреждений в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предупредил, что число госпитализаций растет, а Национальную службу здравоохранения ожидает "несколько тяжелых недель".

Около 200 военнослужащих были направлены в британские больницы на фоне чрезвычайной нехватки персонала из-за болезни сотрудников.

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Тем временем власти в Палермо, Италия, создали вспомогательные помещения около трех больниц, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи и позволить бригадам скорой помощи быстро разместить пациентов на кроватях вместо того, чтобы оставлять их ждать на парковке.

"Мы полностью загружены", - сказала агентству AP Тициана Манискаличи, менеджер больницы в Палермо.

Она добавила, что больницы были вынуждены установить дополнительные отделения неотложной помощи в палатках, поскольку мощностей отделение неотложной помощи было недостаточно.

Италия сообщает о рекордных ежедневных новых случаях заболеваний COVID-19, достигших 219 тысяч 7 января. Власти прогнозируют пик этого всплеска за две-три недели.

Во Франции заявили, что количество людей, находящихся в отделении интенсивной терапии в местных больницах, растет и 7 января превысило 3 800 человек.

Правительство Греции 7 января издало приказ о гражданской мобилизации, который вступит в силу 12 января и обяжет некоторых частных врачей поддерживать государственную службу здравоохранения в четырех северных регионах, где государственные больницы испытывают острую нехватку кадров.

Омикрон: последние данные о новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 6 января сообщила, что за последнюю неделю во всем мире было зафиксировано рекордные 9,5 миллиона случаев COVID-19, что на 71% больше, чем за предыдущий семидневный период. Однако количество зарегистрированных смертей еженедельно уменьшилось.

Хотя "Омикрон" выглядит менее серьезным, чем вариант "Дельта", особенно среди вакцинированных людей, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус предостерегает от того, чтобы воспринимать его легкомысленно.

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