Жителям Нидерландов рекомендуется оставаться дома.

Правительство Нидерландов решило ввести в стране пятинедельный локдаун с 15 декабря до 19 января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", – заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Локдаун в Нидерландах: какие будут ограничения

Согласно решению правительства, с 15 декабря все общественные места, в частности, сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Будут работать только супермаркеты, банки и аптеки.

Также жителям рекомендуется оставаться дома, запрещается собираться в группы более двух человек, в том числе и дома. На Рождество сделают небольшое исключение и разрешат собираться втроем.

Читайте такжеФранция начинает первые кампании массового тестирования COVID-19 в двух районах

Ситуация с коронавирусом в мире

С начала пандемии в мире COVID-19 заболели 72 млн 225 тыс. 203 человека.

От осложнений опасного недуга с начала пандемии умер 1 млн 612 тыс. 021 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 млн 252 тыс. 989), Индия (9 млн 857 тыс. 029), Бразилия (6 млн 901 тыс. 952), Россия (2 млн 629 тыс. 699), Франция (2 млн 430 тыс. 612), Великобритания (1 млн 854 тыс. 490), Италия (1 млн 843 тыс. 712) и Турция (1 млн 836 тыс. 728).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также Испания (1 млн 730 тыс. 575), Аргентина (1 млн 498 тыс. 160), Колумбия (1 млн 425 тыс. 774), Германия (1 млн 350 тыс. 810 ).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (299 тыс. 168), Бразилии (181 тыс. 402) и Индии (143 тыс. 019).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора