Женщина не была вакцинирована от коронавируса.

Жительница Бельгии, которая одновременно болела двумя штаммами COVID-19, умерла. У нее диагностировали британский штамм "Альфа" и южноафриканский штамм "Бета".

Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел еще марте. В больницу доставили 90-летнюю женщину. У нее не было прививок от COVID-19. Спустя пять дней после госпитализации женщина умерла.

У погибшей взяли образцы для анализа. Специалисты выяснили, что женщина болела одновременно двумя штаммами коронавируса. В то же время они не утверждают, что она умерла из-за двойного заражения.

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Этот случай вошел в отчет, который представили на Европейском конгрессе клинической микробиологии. Предполагается, что пожилая женщина заразилась COVID-19 от двух разных людей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах снова закрыли ночные клубы и дискотеки, которые заработали всего две недели назад после локдауна. Ограничения начали действовать с 10 июля.

Причина такого решения - рост заболеваемости коронавирусом. Накануне, 9 июля, зафиксировано 7 тыс. случаев за сутки.

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Автор: Анастасия Горбачева