По состоянию на 6:30 в мире с начала пандемии коронавирусом инфицировались почти 82 миллиона человек.

В штате Колорадо зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавирус, что особенно распространился в Великобритании.

Об этом в Twitter заявил губернатор Джаред Полис.

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"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Тем же видом, который был обнаружен в Великобритании", – написал он.

По данным офиса губернатора штата, инфекцию обнаружили у мужчины, который в последнее время никуда не ездил. Сейчас он находится на самоизоляции.

После обнаружения информации о мутации вируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественникам из Британии.

Коронавирус в мире

По данным карты распространение вируса, по состоянию на 6:30 30 декабря в мире с начала пандемии инфицировались почти 82 миллиона человек. Больше всего случаев заражения подтвердили в США (19 556 928), Индии (10 244 852), Бразилии (7 563 551) и России (3 073 923).

Украина находится на 16 месте.

Из общего числа заболевших 46 348 596 удалось выздороветь, а 1 789 905 умерли.

Новый вид коронавируса в Британии: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в стране обнаружено еще один новый вид коронавируса.

Ввиду этого многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

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Автор: УНИАН