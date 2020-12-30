В штате Колорадо зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавирус, что особенно распространился в Великобритании.
Об этом в Twitter заявил губернатор Джаред Полис.
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"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Тем же видом, который был обнаружен в Великобритании", – написал он.
По данным офиса губернатора штата, инфекцию обнаружили у мужчины, который в последнее время никуда не ездил. Сейчас он находится на самоизоляции.
После обнаружения информации о мутации вируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественникам из Британии.
Коронавирус в мире
По данным карты распространение вируса, по состоянию на 6:30 30 декабря в мире с начала пандемии инфицировались почти 82 миллиона человек. Больше всего случаев заражения подтвердили в США (19 556 928), Индии (10 244 852), Бразилии (7 563 551) и России (3 073 923).
Украина находится на 16 месте.
Из общего числа заболевших 46 348 596 удалось выздороветь, а 1 789 905 умерли.
Новый вид коронавируса в Британии: что известно
В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в стране обнаружено еще один новый вид коронавируса.
Ввиду этого многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией.
В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
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